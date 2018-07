Juventus goleia Verona e abre vantagem na liderança do Italiano

Assim como aconteceu na última quinta-feira, a Juventus não teve trabalho para golear o Verona neste domingo. Desta vez pelo Campeonato Italiano, em sua 19.ª rodada - a última do primeiro turno -, a equipe de Turim massacrou o rival com o placar de 4 a 0 e abriu vantagem na liderança por causa do empate da segunda colocada Roma no sábado, em Palermo.

Com apenas uma derrota na competição e 46 pontos, a Juventus tem agora cinco de vantagem para a Roma. Na luta pelo seu quarto título consecutivo, a equipe de Turim conta com seu ataque demolidor - o melhor com 42 gols marcados. Neste domingo, fez dois em apenas sete minutos de jogo e acabou com as pretensões defensivas que o Verona - 14.º colocado, com 21 pontos - tinha depois de ter levado de 6 a 1 na última quinta, pelas oitavas de final da Copa da Itália.

A força ofensiva da Juventus é destacada principalmente em dois jogadores. O primeiro é o meia francês paul Pogba, que sempre aparece no ataque e marca seus gols, como o primeiro deste domingo em um chute rasteiro de fora da área, logo aos três minutos. O segundo destaque é o argentino Carlitos Tevez, autor de dois gols e artilheiro isolado do Campeonato Italiano com 13 gols - Higuaín (Napoli), Dybala (Palermo) e Icardi (Internazionale) estão logo atrás com 10 cada.

No seu primeiro gol na partida, o segundo da Juventus, aos sete minutos, Tevez se aproveitou de um corta-luz de Pogba na área e chutou forte no canto esquerdo do goleiro brasileiro Rafael. Na segunda etapa, já aos 29, o argentino recebeu dentro da área, pelo lado direito, e tocou entre as pernas do arqueiro do Verona para fechar a goleada. Antes, aos 21, o também argentino Roberto Pereyra havia marcado o dele.