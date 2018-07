Juventus lança campanha publicitária para unir passado ao presente

SÃO PAULO - Em parceria com a fornecedora de material esportivo Umbro, o Juventus da Mooca, um dos clubes mais tradicionais de São Paulo, lançou nova campanha publicitária com a proposta de ligar a tradição à renovação do clube. Foram feitas diversas fotos que registram encontros entre ex-jogadores do Juventus com atletas que atuam na equipe hoje.

Feitas dentro do próprio clube ou nas proximidades da famosa Rua Javari, sede do Juventus, as imagens contêm algumas frases de apelo histórico. É o caso da inscrição que estampa a foto do massagista Elias Pássaro, há 50 anos no clube, com Gebson dos Santos, mais conhecido como Romarinho, atual jogador do Juventus: "Antigamente a gente jogava por amor à camisa. E é assim até hoje, aqui no Juventus". Os dois vestem o novo uniforme do Juventus, lançado no começo deste ano.

Para o gerente de marketing da Umbro Brasil, Felipe Rosa, a carga histórica do Juventus pedia uma campanha assim. “O Juventus é um time muito querido. Queríamos trazer para a campanha o espírito da torcida que acompanha os jogos do Moleque Travesso na Rua Javari: tem muitos antigos torcedores cheios de histórias para contar e também muitos jovens entusiasmados em torcer por este time do uniforme grená”, disse.

Segundo o Diretor de Criação da agência Gad’Red Fabiano Goldoni, foram observados os comportamentos e as características dos torcedores, jogadores e pessoas envolvidas com o Juventus para mostrar toda a identidade cultural do clube, que remete ao futebol tradicional, jogado com amor à camisa. “O futebol elegante, que a campanha apresenta, mostra como a Umbro e o Juventus possuem a mesma paixão pelo futebol na sua forma mais pura", resume Goldoni.

Os anúncios serão divulgados em mídia digital e estamparão vitrines de lojas na região da Mooca. O novo uniforme do Juventus já está à venda e curta R$ 139,90.