Juventus leva gol aos 49 e empata em casa com Catania A Juventus não vive mesmo uma boa temporada. Neste sábado, em casa, o time de Turim saiu vencendo, levou o empate aos 49 minutos do segundo tempo e só ficou no 2 a 2 com o Catania, pela 34.ª rodada do Campeonato Italiano. Com o resultado, segue correndo risco de ficar de fora até da Liga Europa da próxima temporada.