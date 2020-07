Juventus leva virada da Udinese e tem adiada a conquista do título

A torcida da Juventus ficou com o grito de "campeã" presa na garganta, nesta quinta-feira, ao ver Cristiano Ronaldo e seus companheiros perderem de virada para a Udinese, por 2 a 1, em Údine, em duelo válido pela 35.ª rodada do Campeonato Italiano.

A três rodadas do final da competição, a equipe de Turim soma 80 pontos contra 74 do Atalanta e 73 da Internazionale. A "Velha Senhora" poderá levantar a nona taça consecutiva do Italiano no domingo, em casa, quando enfrenta a Sampdoria, mas vale torcer contra o Atalanta, nesta sexta-feira, diante do Milan, em Milão. A Inter joga como visitante no sábado contra o Genoa.

O primeiro tempo em Údine foi muito equilibrado. Bem fechada, a Udinese conseguiu levar perigo quando foi ao ataque. Destaque para o meia Sema, que assustou o time de Turim com um chute de fora da área e fez o cruzamento, que Danilo desviou e mandou contra a própria trave.

Do lado da Juventus, Cristiano Ronaldo, muito bem marcado, optou pelos chutes de longa distância, mas não teve êxito nas duas oportunidades. Em contrapartida, o zagueiro De Ligt conseguiu abrir o placar, aos 41 minutos.

O holandês pegou um rebote da zaga da Udinese e acertou um belo chute rasteiro de fora da área. O goleiro Musso se esticou bastante, mas não conseguiu evitar o gol da Juventus.

A segunda etapa começou com a Udinese, que luta contra o rebaixamento, em busca de pelo menos o empate. Logo no primeiro minuto, Nestorovski obrigou Szczesny a fazer boa defesa.

O gol de igualdade no placar não demorou e veio com a boa dupla do time da casa. Aos seis, Sema cruzou e Nestorovski, sem marcação, cabeceou bonito para empatar: 1 a 1.

A partir daí, a Udinese buscou manter o ponto ganho, enquanto a Juventus tentou de todas as formas o gol da vitória. O técnico Maurizio Sarri trocou o lateral Danilo pelo volante Quadrado e colocou Douglas Costa no lugar de Bernardeschi, além de Mautidi na vaga de Ramsey.

O time pressionou principalmente com Dybala e Cristiano Ronaldo. Foram 13 finalizações do time na partida, seis corretas. Mas o entusiasmo no ataque acabou causando buracos no setor defensivo. E Fofana aproveitou para, aos 46 minutos, marcar o segundo gol da Udinese, após linda jogada individual, ao passar por De Ligt e Szczesny: 2 a 1, de virada, e Udinese pulou para a 15ª colocação, com 39 pontos.