Juventus luta por quartas de final da Liga, diz técnico Allegri

Uma equipe bicampeã italiana deveria entrar em qualquer competição brigando pelo título. O momento, porém, não é mais o mesmo de décadas atrás. Tanto é que na entrevista coletiva prévia da estreia na Liga dos Campeões, nesta segunda-feira, o técnico Maximiliano Allegri disse que a meta da Juventus é chegar até as quartas de final.

"A Juventus foi eliminada na fase de grupos na temporada passada, mas jogou bem. Nem sempre conseguimos os resultados que merecemos. A Juventus é uma grande equipe e tem que lutar para atingir as quartas de final, mas o objetivo por agora é passar pela fase de grupos", comentou o treinador.

A estreia, nesta terça-feira, é contra o Malmö, time sueco, em Turim. E Allegri espera uma partida difícil porque o rival já está no meio da temporada (por conta do inverno rigoroso, a Suécia começa seu campeonato nacional em março).

"O Malmö está mais adiantado do que nós em termos de preparação física. É uma equipe bem organizada, por isso teremos de ter muito cuidado, ser rápidos e muito seguros na defesa. Considero que a Juventus tem uma equipa com qualidade suficiente para ir longe no Italiano e nas competições europeias. Sabemos que é muito difícil vencer na Europa, mas nada é impossível", garante Allegri.