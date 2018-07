Juventus marca no fim e derrota Milan fora de casa A Juventus não se intimidou com a torcida contra no Estádio San Siro nesta quarta-feira e saiu na frente do Milan na disputa da semifinal da Copa da Itália. O time de Turim contou com dois gols de Cáceres, um deles no fim, para vencer por 2 a 1 e abrir vantagem no duelo de ida e volta.