Juventus marca no início e vence na estreia do Campeonato Italiano

Atual tricampeã do Campeonato Italiano, a Juventus começou bem sua trajetória na edição 2014/2015 da competição neste sábado. Mesmo atuando fora de casa, a equipe de Turim derrotou o Chievo por 1 a 0 pela primeira rodada. O gol contra de Biraghi, logo no início, garantiu o resultado.

Com a pausa no campeonato para os jogos de Eliminatórias da Eurocopa 2016, a Juventus só volta a atuar pelo Italiano no dia 14 de setembro, quando pegará a Udinese em casa. Já o Chievo, que começa a competição com um resultado ruim, tentará se recuperar contra o Napoli, no mesmo dia, mas fora de casa.

Depois de uma pressão inicial neste sábado, o time de Turim abriu o placar logo aos cinco minutos. Após cobrança de escanteio da esquerda, o uruguaio Cáceres cabeceou para o meio. A bola tocou em Biraghi e entrou. O árbitro preferiu assinalar gol contra do jogador do Chievo.

Apesar do resultado magro, a Juventus teve diversas outras chances de ampliar o placar, mas parou na trave. Só no primeiro tempo, foram três bolas no poste. Talvez vendo que não era seu dia ofensivamente, o time de Turim recuou no segundo tempo e administrou a vantagem até o fim.