'Juventus mereceu se classificar', diz técnico do Barcelona após jogo no Camp Nou

O técnico Luis Enrique reconheceu que a Juventus fez por merecer a classificação às semifinais da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, ao empatar sem gols com o Barcelona, no Camp Nou. Apesar disso, o treinador do time espanhol acredita que o Barça deveria ao menos vencer a partida desta quarta - na ida, os italianos venceram por 3 a 0.

"A vitória seria justa para nós, mas a Juventus mereceu avançar", admitiu Luis Enrique. "A Juventus é um grande time e sabe se defender perfeitamente. Criamos chances suficientes para marcar hoje, mas não era para ser", lamentou o treinador do Barcelona.

Apesar da eliminação, Luis Enrique destacou a postura dos jogadores em campo. "Vou guardar deste jogo a atitude dos jogadores e da torcida, que acreditou até o último momento. Lutamos até o fim", declarou.

Depois da dura queda na Liga dos Campeões, o Barcelona terá mais um grande desafio pela frente. No domingo, fará o clássico com o Real Madrid, fora de casa, no estádio Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. O Barça precisa da vitória para seguir sonhando com o título. Se perder, praticamente dará adeus à disputa com o Real, que lidera a tabela.

"Este duelo é uma grande oportunidade diante de um rival direto para seguir na luta pelo campeonato", afirmou Luis Enrique.