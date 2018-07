Juventus mira Agüero e Neymar como possíveis reforços

ROMA - A Juventus pretende reforçar seu elenco com vários jogadores de renome internacional para a próxima temporada e projeta fazer um "grande investimento" para levar a Turim o atacante argentino Sergio "Kun" Agüero, do Atlético de Madri, informa nesta sexta-feira o jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O diário esportivo assinala que Agüero, de 22 anos de idade, é a máxima prioridade da "Velha Senhora" como parte do projeto para levar o clube de volta às primeiras colocações no Campeonato Italiano e às finais europeias.

Além do argentino, a Juventus mira Neymar, do Santos, apesar de tê-lo como muito caro e já com um pé no Chelsea. Entre os nomes ventilados como possíveis contratações, estão o argentino Carlos Tévez, do Manchester City, o francês Karim Benzema, do Real Madrid, e o italiano Giuseppe Rossi, do Villarreal.

Para a zaga, a Juventus tem em sua lista de compras o jovem alemão Andreas Beck, do Hoffenheim, e o português Jorge Pires da Fonseca, do Porto, este avaliado em 12 milhões de euros.

Para o meio-campo, se destacam os nomes dos italianos Andrea Pirlo, do Milan, e Riccardo Montolivo, da Fiorentina, além do brasileiro Fernando, do Porto, e do francês Lass Diarra, do Real Madrid.

Além deles, o argentino Javier Mascherano, do Barcelona, segue como uma prioridade, mas a própria Juventus o considera "inalcançável".