Juventus mostra força e ganha o clássico contra o Milan por 3 a 1

A Juventus segue dando as cartas no Campeonato Italiano. Atual tricampeã nacional e líder disparada na luta pelo tetra, a equipe de Turim mostrou mais uma vez a sua força ao ganhar o clássico contra o Milan por 3 a 1, neste sábado, na Arena Juventus, pela 22.ª rodada da competição.

O resultado positivo faz com que a Juventus se mantenha tranquila na primeira colocação. Chegou agora a 53 pontos e abriu 10 de vantagem para a Roma, que joga neste domingo contra o Cagliari como visitante. O Napoli, terceiro colocado com 39 pontos, pega a Udinese em casa.

Do outro lado, só decepção com o Milan. Assim como a sua rival Internazionale, o time de Milão faz campanha muito abaixo do esperado e fica cada vez mais distante de uma vaga em competições europeias. Em nono lugar com 29 pontos, hoje está a cinco da Sampdoria, que ocupa a faixa de classificação à Liga Europa.

Em campo, a Juventus foi superior o tempo todo e nem mesmo o empate do Milan, ainda no primeiro tempo, assustou. Aos 14 minutos, a equipe de Turim abriu o placar com o argentino Carlitos Tevez - artilheiro isolado do Campeonato Italiano, com 14 gols. Ele recebeu livre na intermediária, avançou até a área e tocou por baixo do goleiro Diego López.

Aos 28 minutos, o time visitante empatou com Antonelli, de cabeça, após escanteio da direita. Mas a Juventus não deu chance para o azar e desempatou em seguida, aos 31, com o zagueiro Leonardo Bonucci. Com a vantagem, a equipe da casa soube administrar o resultado e na segunda etapa, aos 20, marcou o terceiro com o atacante espanhol Morata.

OUTRO JOGO

Também neste sábado, o Torino conseguiu um ótimo resultado ao derrotar o Verona por 3 a 1, em Verona. O resultado colocou o rival da Juventus na sétima colocação, com 31 pontos. O time da casa é o 14.º colocado, com 24.