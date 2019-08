Juventus oferece Dybala e mais cerca de R$ 450 milhões por Neymar, diz jornal

A Juventus entrou na briga para contratar Neymar. De acordo com o jornal "As", da Espanha, o clube italiano ofereceu o meia argentino Dybala e mais cerca de 100 milhões de euros (R$ 448 milhões) ao Paris Saint-Germain. O diretor esportivo da Juventus, Fabio Paratici, está diretamente em contato com o diretor técnico do PSG, Leonardo.

O clube italiano ofereceu a Neymar o mesmo salário que ele recebe na França: 37 milhões de euros (R$ 166 milhões) por temporada. O valor é superior aos 31 milhões de euros R$ 139 milhões) que o atacante português Cristiano Ronaldo ganha por ano.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, Real Madrid não está mais na briga porque Leonardo pediu altas cifras por Neymar. Em relação ao Barcelona, que chegou a negociar em Paris, o clube também desistiu das tratativas nesse momento.

A Juventus já gastou 188 milhões de euros (R$ 843 milhões) nesta janela de transferêcias. O clube investiu em De Ligt (85 milhões de euros), Danilo (37 milhões de euros), Cristian Romero (26 milhões de euros), Luca Pellegrini (22 milhões de euros) e Demiral (18 milhões de euros).

Para contratar Neymar, a Juventus está disposta a vender três jogadores: Mandzukic, Rugani e Matuidi. Além deles, Higuain também pode deixar o clube caso o atacante brasileiro seja contratado. A Juventus já tem um astro, é Cristiano Ronaldo, que há duas temporadas trocou o Real Madrid pelo clube de Turim. Se a negociação der certo, Neymar será o se segundo jogador mais importante do clube italiano, tudo o que ele não queria ser quando deixou o Barcelona de Lionel Messi.

Neymar não vem sendo relacionado para as partidas do PSG. Na última semana, representantes do Barcelona passaram dois dias em Paris para reuniões com o clube francês, mas a negociação não avançou. Mesmo sem atuar, o atacante foi convocado pelo técnico Tite para os amistosos da seleção brasileira em setembro.