Juventus oficializa a contratação do lateral francês Patrice Evra

Dada como certa pela imprensa europeia nas últimas semanas, a contratação do lateral-esquerdo Patrice Evra pela Juventus foi confirmada nesta segunda-feira. O clube italiano oficializou o acerto com o veterano jogador de 33 anos, que passou as últimas oito temporadas e meia atuando pelo Manchester United, onde fez parte de uma geração que conquistou muitos títulos.

A negociação entre os dois clubes se desenrolou pelas últimas semanas e foi finalizada nesta segunda. A Juventus pagará 1,2 milhões de libras (cerca de R$ 4,5 milhões) em duas parcelas pelo jogador. Caso se classifiquem para a Liga dos Campeões na temporada 2015/2016, os italianos desembolsarão mais 300 mil libras (cerca de R$ 1,1 milhão).

A saída de Evra desfalca ainda mais uma defesa que já havia sido desfalcada. Também após o fim da última temporada, o Manchester United perdeu os zagueiros Rio Ferdinand (para o Queens Park Rangers) e Nemanja Vidic (para a Inter de Milão), encerrando assim uma parceria que fez história no clube inglês.

Ao longo de seus oito anos e meio na Inglaterra, Evra atuou em 379 jogos, tendo marcado dez gols. Ele conquistou cinco títulos do Campeonato Inglês, três Copas da Liga Inglesa, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes. Para seu lugar, o Manchester United já contratou o jovem Luke Shaw, de apenas 18 anos.

"Depois de um longo tempo pensando, eu decidi que era a hora certa para eu deixar o Manchester United. É a maior decisão da minha carreira, já que este clube está, e sempre estará, em meu coração", disse Evra ao site do time inglês. "O clube está marcado na história e me sinto privilegiado de fazer parte disso. Nos últimos anos trabalhei com pessoas incríveis, que serão meus amigos pela vida. Quero agradecer a todos por fazer cada dia no clube um dia especial."