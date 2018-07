Juventus paga R$ 155,6 milhões e contrata lateral Cancelo junto ao Valencia

A Juventus confirmou nesta quarta-feira a contratação do lateral-direito João Cancelo junto ao Valencia. A confirmação do acordo veio horas depois de o clube revelar que o jogador português, de 24 anos, estava realizando exames médicos no clube. O contrato firmado entre as partes tem duração de cinco anos, até junho de 2023.

Cancelo pertence ao Valencia, mas de agosto de 2017 a maio de 2018, esteve emprestado à Inter de Milão, portanto já tem experiência no Campeonato Italiano. Nesse período, disputou 28 partidas, 22 delas como titular, e marcou um gol. Ele atraiu os olhares da Juventus, que desembolsou 40,4 milhões de euros (cerca de R$ 155,6 milhões) para tê-lo.

"Allegri vai ter um lateral jovem e ofensivo à sua disposição, que tem flexibilidade tática e que, esperamos, possa provar seu valor para ser um jogador extremamente valioso nesta temporada e a seguir", comentou.

Revelado pelo Benfica, o defensor pouco jogou no futebol português antes de ser emprestado para o Valencia, em agosto de 2014, e contratado pela quantia de 15 milhões de euros dez meses depois. Ao todo, disputou três temporadas completas pelo clube espanhol.

Na nova equipe, Cancelo poderá jogar tanto como lateral-direito no 4-4-2 como de ala no 3-5-2, esquemas utilizados pelo técnico Massimiliano Allegri. Na última temporada, na qual a Juventus ganhou o sétimo título seguido do Campeonato Italiano e o quarto consecutivo da Copa da Itália, Mattia De Sciglio, Juan Cuadrado e Stephan Lichtsteiner foram utilizados no setor. O último, porém, foi negociado com o Arsenal.