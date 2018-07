Juventus pagou pelos próprios erros, admite técnico Antonio Conte

ISTAMBUL - A Juventus não conseguiu a vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, ao perder para o Galatasaray por 1 a 0, nesta quarta-feira, em Istambul, em jogo que tinha sido adiado no dia anterior por causa de uma nevasca. Para o técnico Antonio Conte, o time italiano foi eliminado por seus próprios erros, após ter tropeçado em compromissos anteriores.

Após seis rodadas, a Juventus ficou em terceiro lugar no Grupo B, com seis pontos - com isso, vai agora para a Liga Europa. As duas vagas da chave foram para o Real Madrid, com 16 pontos, e o Galatasaray, com sete. Em sua campanha, o time italiano chegou a empatar com o lanterna Copenhague e somou apenas um ponto nos dois jogos do confronto direto com o rival turco.

"Me arrependo de termos chegado ao último jogo sem já ter conseguido a classificação. Fizemos a nossa vida ficar complicada ao perder muitas oportunidades nas partidas anteriores", avaliou Conte, após a derrota desta quarta-feira na Turquia. "Você nunca sabe o que vai acontecer num jogo, então somos culpados por não ter conseguido a vaga antes."

Apesar de admitir que ficou "desapontado" pela eliminação precoce na Liga dos Campeões, Conte também tratou de olhar com otimismo para o futuro da Juventus. "Agora, vamos nos concentrar no campeonato nacional e na Liga Europa", disse o técnico, lembrando que sua equipe ocupa atualmente a liderança isolada do Campeonato Italiano.