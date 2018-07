Juventus perde em casa da Fiorentina e se complica na Copa

Depois de quase dois anos, a Juventus voltou a perder na Arena Juventus. Nesta quinta-feira, a quarta derrota da equipe no seu novo estádio aconteceu diante da Fiorentina, por 2 a 1, pela partida de ida da semifinal da Copa da Itália. Agora, a líder do Campeonato Italiano vai ter que vencer por dois gols de diferença, em Florença, para ficar com a vaga na decisão.

Inaugurada em setembro de 2011, a Arena Juventus só conheceu outras três derrotas: para Inter e Sampdoria, na temporada 2012/2013 do Italiano; e para o Bayern de Munique, quando a Juventus foi eliminada da Liga dos Campeões; no dia 10 de abril de 2013. Desde então, não havia perdido.

Nesta quinta-feira, Mohammed Salah foi o algoz do time de Turim. No primeiro gol, aos 11 minutos, o egípcio carregou a bola desde o campo de defesa, ganhou de Padoin na corrida e bateu forte, sem chances para Storari.

A Juventus ainda empatou, com Llorente, em belo cabeceio, aos 24 minutos, mas levou o segundo aos 11 da segunda etapa. Dessa vez Marchisio saiu jogando errado, Salah se aproveitou, invadiu a área e bateu na saída de Storari.

A partida de volta da semifinal vai acontecer no dia 7 de abril. Um dia depois, Napoli e Lazio decidem a outra vaga na final. Na partida de ida, em Roma, empate em 1 a 1.