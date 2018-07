Juventus perde no fim e divide a liderança do Italiano com a Roma

A Juventus perdeu nesta quarta-feira, de uma vez só, a invencibilidade e a liderança isolada do Campeonato Italiano. A derrota por 1 a 0 para o Genoa, com um gol de Antonini aos 48 minutos do segundo tempo, em Gênova, foi um presente e tanto para a Roma - que bateu o Cesena por 2 a 0, no estádio Olímpico, na capital. As duas equipes têm 22 pontos, após nove rodadas.

Foi a primeira derrota da Juventus na competição. E foi um resultado injusto porque o time dominou o tempo todo, mandou duas bolas na trave e fez o goleiro Perin se transformar no destaque. A equipe da casa, que se dava por satisfeito com o empate, achou o gol em um contra-ataque e, depois do apito final, festejou com os torcedores como se tivesse ganho um título.

A Roma passou sem susto e sem brilho pelo Cesena. Abriu o placar logo aos oito minutos com um gol de Destro e depois controlou o jogo sem correr riscos. O segundo gol foi marcado pelo volante De Rossi, aos 36 da segunda etapa. No finalzinho, quando o serviço de som do estádio anunciou o gol do Genoa em cima da Juventus, a torcida explodiu de satisfação.

O Milan se segurou no terceiro lugar apesar de ter empatado pela quarta vez nas últimas seis rodadas. A equipe saiu perdendo para o Cagliari, fora de casa - gol marcado pelo colombiano Ibarbo - e chegou à igualdade com um tento anotado por Bonaventura.

O Napoli perdeu uma ótima chance de subir na tabela de classificação. Perdia para a Atalanta por 1 a 0 até os 41 minutos do segundo tempo, quando o atacante argentino Higuaín empatou. E aos 46 ele poderia ter virado o placar, mas cobrou mal um pênalti e o goleiro Sportiello defendeu.

Os outros resultados foram: Fiorentina 3 x 0 Udinese, Internazionale 1 x 0 Sampdoria e Palermo 1 x 0 Chievo Verona. Nesta quinta, Verona e Lazio fecham a rodada em Verona.