Juventus perde nos pênaltis em 1º teste da pré-temporada na Austrália

A Juventus tropeçou no seu primeiro compromisso na preparação para a temporada 2016/2017. Neste sábado, o time de Turim perdeu nos pênaltis por 4 a 3 para o Melbourne Victory, após empate por 1 a 1, em duelo disputado no Melbourne Cricket Ground, na cidade do clube australiano.

O confronto foi válido pela International Champions Cup, torneio disputado em caráter amistoso na Austrália, China, Estados Unidos e na Europa por clubes do Velho Continente. A Juventus vai voltar a jogar pela competição amistosa na próxima terça-feira, novamente em Melbourne, dessa vez diante do Tottenham.

O técnico Massimiliano Allegri escalou três brasileiros entre os titulares da Juventus, casos do goleiro Neto, do lateral-esquerdo Alex Sandro e do meia Hernanes. Mas como tradicionalmente ocorre nesses duelos, o time praticamente foi todo trocado no intervalo, com nove substituições.

Foi, aliás, após essas trocas que os gols saíram. E a Juventus marcou primeiro, aos 14 minutos da etapa final, com um gol de cobertura, em finalização de longe, de Carlos Blanco. Porém, Jai Ingham igualou o placar para o Melbourne Victory, aos 38.

A definição do duelo, então, seguiu para a disputa de pênaltis. O time australiano desperdiçou a sua primeira cobrança, com Valeri, mas acabou se dando melhor, pois Macek e Padovan falharam pela Juventus. Assim, o time australiano triunfou por 4 a 3.