Juventus perde para o Empoli no primeiro jogo após saída de Cristiano Ronaldo

A Juventus iniciou com derrota a nova e incerta fase de sua história, sem Cristiano Ronaldo no elenco. Um dia após a estrela portuguesa ser anunciada como novo reforço do Manchester United, o time de Turim foi a campo neste sábado, no Allianz Stadium, e perdeu por 1 a 0 para o Empoli, time que subiu da Série B no ano passado, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Italiano.

Com o revés em casa, a Juventus continua sem vencer na liga nacional, já que empatou por 2 a 2 com a Udinese na rodada de estreia, quando Cristiano Ronaldo vestiu a camisa juventina pela última vez após três anos defendendo o clube. A primeira partida oficial dele foi no dia 18 de agosto de 2018, em uma vitória por 3 x 2 sobre o Chievo, na qual o craque passou em branco.

Em contraponto aos lamentos do ex-time de um dos melhores jogadores do mundo, o Empoli viveu um dia mágico, pois somou os primeiros três pontos, após derrota na estreia, e ainda celebrou a primeira vitória da história jogando contra a Juve em Turim. O gol do triunfo foi marcado aos 20 minutos, por Mancuso, que aproveitou um rebote dentro da área para colocar a bola na rede.

Antes de vencer a Juventus, o Empoli perdeu para a Lazio, que vem demonstrando força neste início de temporada. Após bater os carrascos da equipe juventina por 3 a 1 na primeira rodada, o time de Roma goleou o Spezia por 6 a 1, no Olímpico, neste sábado. Com três gols marcados, Immobile foi o grande destaque da partida, que ainda teve gol do brasileiro Felipe Aderson. Hysaj e Luís Alberto também balançaram a rede, enquanto Daniel Verde marcou o único gol do Spezia.

Outros dois jogos do Campeonato Italiano foram disputados durante o sábado. A Fiorentina comemorou a primeira vitória, ao bater o Torino por 2 a 1, no Artemino Franchi, enquanto Atlanta e Bologna não saíram de um empate sem gols, em partida disputada no Atleti Azzuri D’Italia.