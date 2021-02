Juventus perde para o Napoli e fica distante da briga pelo título italiano

A tentativa da Juventus de se aproximar dos clubes de Milão na briga pelo título do Campeonato Italiano foi frustrada neste sábado. Fora de casa, o time perdeu por 1 a 0 para o Napoli, em partida válida pela 22.ª rodada. O goleiro Meret, da equipe da casa, foi o principal destaque do duelo, sendo que só escalado porque o titular Ospina reclamou de dores no aquecimento.

A derrota encerrou uma série de sete jogos de invencibilidade da Juventus por diferentes competições. E, agora, precisa se preocupar mais com a briga por uma vaga no G4 do que em perseguir Milan e Inter de Milão. O time de Turim parou nos 42 pontos, na terceira posição, com o Napoli ascendendo aos 40, em quarto lugar. Mas ambos são ameaçados por Roma, Lazio e Atalanta, todos também com 40 pontos e com jogos marcados para domingo.

No primeiro tempo da partida, a Juventus teve mais posse de bola, mas acabou sendo pouco efetiva. Assim, o Napoli, ainda que com uma postura mais defensiva, conseguir ir ao intervalo em vantagem. Desperdiçou uma boa oportunidade com Lozano, de cabeça, e marcou em um lance decidido pelo VAR. Após consultar o vídeo, o árbitro marcou pênalti de Chiellini em Rrahmani. Insigne bateu forte e alto, no canto esquerdo, aos 31 minutos, para fazer 1 a 0.

Na etapa final, a Juventus intensificou a presença no ataque e passou a criar mais chances de gol. Mas Meret estava em tarde inspirada. E parou ao menos seis tentativas do time do Turim. Aos 3, em chute fraco de Cristiano Ronaldo, que também cabeceou com perigo aos 44. Ainda se saiu bem aos 10, em disparo de Alex Sandro, aos 22, em tentativa de Alex Sandro, aos 39, com Chiesa, e aos 40, quando Morata tentou empatar o jogo.

Assim, foi decisivo para o triunfo do Napoli, que vinha em jejum de três jogos na temporada e no meio de semana havia caído nas semifinais da Copa da Itália para a Atalanta, que será a adversária da Juventus na decisão. E minimizou a pressão sobre o técnico Gennaro Gattuso.

Em outra partida neste sábado pelo Italiano, Torino e Genoa empataram sem gols. A equipe de Turim é a 17.ª colocada, com 17 pontos, enquanto o time de Gênova está em 11.º, com 25.