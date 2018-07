Juventus perde pontos em casa depois de 19 meses e fica no empate

Chegou ao fim neste domingo, 14, a incrível série de 24 vitórias seguidas da Juventus jogando como mandante no Campeonato Italiano. Na Arena Juventus, pela 15.ª rodada, o time de Turim ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Sampdoria. Com isso, poderá permitir que a Roma encoste na liderança em caso de vitória sobre o Genoa logo mais. A Juventus já vinha de empate contra a Fiorentina, fora de casa.

Praticamente imbatível no seu novo estádio, a Juventus não deixava de ganhar uma partida ali pelo Campeonato Italiano desde o dia 11 de maio do ano passado, quando empatou, também em 1 a 1, com o Cagliari. Desde que inaugurou a Arena Juventus, em meados de 2011, só não venceu 12 partidas - foram 10 empates e apenas duas derrotas. Contando todos os torneios, a última derrota foi em abril do ano passado, para o Bayern de Munique.

Com o empate deste domingo, a Juventus foi a 36 pontos, contra 32 da Roma, que joga logo mais fora de casa contra o Genoa e pode encostar em caso de vitória. A Sampdoria torce pelos romanos, porque está empatada no terceiro lugar com seu arquirrival e a Lazio. Todos têm 26 pontos.

A Juventus saiu na frente no placar diante da Sampdoria. Marchisio cobrou escanteio e o francês Evra subiu torto, mas em velocidade, para fazer seu primeiro gol com a camisa da equipe. Na segunda etapa, o brasileiro Eder abriu para Gabbiadini, que dominou na entrada da área, jogou para a perna esquerda e mandou no cantinho de Buffon.