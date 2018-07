'Juventus pode dar trabalho', diz Chiellini após sorteio da Liga

O sorteio das semifinais da Liga dos Campeões, realizado nesta sexta-feira na sede da Uefa em Nyon, colocou frente a frente Juventus e Real Madrid. O time de Turim, talvez o menos cotado para o título entre os quatro que estão na briga, ainda terá a desvantagem de definir a classificação fora de casa. Um dos líderes do elenco, o zagueiro Chiellini sabe da dificuldade que enfrentará, mas acredita em uma surpresa.

"Será difícil, com certeza. Vamos enfrentar os atuais campeões, um time cheio de fenômenos, mas podemos dar trabalho. Vamos precisar de dois grandes desempenhos, começando no nosso estádio, e nos defender melhor contra estes campeões. Temos um time maduro, como indivíduos e consciência", declarou em entrevista ao site do clube.

A Juventus ainda sonha com a conquista da tríplice coroa, uma vez que está na decisão da Copa da Itália e lidera com tranquilidade o Campeonato Italiano, mas sabe que não será fácil. A equipe tem lidado bem com a maratona de jogos, mas diante de um adversário como o Real Madrid as exigências serão maiores.

"Jogar em três frentes é difícil porque os compromissos são muitos e há muito consumo de energia. Até agora, fomos capazes de lidar bem com isso e esperamos fazer o mesmo nesta decisão. O time todo soube dar sua contribuição, mas ainda não conquistamos nada e precisamos estar bem para ganhar", comentou.

Juventus e Real Madrid iniciarão a disputa das semifinais no dia 6 de maio, em Turim, com a volta marcada para o dia 12, no Santiago Bernabéu. Na outra semifinal, Barcelona e Bayern de Munique fazem o primeiro jogo no dia 5, no Camp Nou, e decidem a vaga oito dias depois, na Allianz Arena.