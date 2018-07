Juventus prepara oferta por Neymar ao Santos, diz jornal

A Juventus já tem uma proposta definida para tentar tirar o atacante Neymar do Santos. De acordo com o jornal esportivo italiano Corriere dello Sport, o clube de Turim vai oferecer 30 milhões de euros (aproximadamente 68 milhões de reais) ao time paulista na próxima janela de transferências com a intenção de contratar o jogador para a temporada 2011/2012 do futebol europeu.

De acordo com o jornal, a Juventus confia no fato de ter um acordo com a Nike para facilitar a contratação de Neymar, mesmo com a concorrência de outros clubes europeus. A fabricante de material esportivo é uma das patrocinadoras do atacante brasileiro e, por isso, veria a aliança com "bons olhos".

Com a intenção de conseguir os recursos necessários para contratar Neymar, a Juventus estaria interessada em vender os atacantes Amauri, atualmente cedido por empréstimo ao Parma, e Vincenzo Iaquinta, além do volante Mohamed Sissoko. Para isso, porém, precisará convencer Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro a negociar Neymar.

Em 2010, o Chelsea ofereceu 35 milhões de euros (cerca de 79 milhões de reais) para contratar o atacante. A negociação foi longa, já que o presidente santista não desejava liberar o jogador. O dirigente ofereceu um novo contrato a Neymar e o atacante decidiu permanecer no Santos, apesar do forte assédio do clube inglês.

