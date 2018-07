Juventus prorroga contrato do capitão Buffon e Chiellini

A Juventus anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato de dois dos principais jogadores do elenco, que formam a base do time nos últimos anos. O goleiro Gianluigi Buffon prorrogou seu vínculo com o clube até 2017, enquanto o zagueiro Giorgio Chiellini fez o mesmo até 2018.

Capitão da Juventus e da seleção italiana, Buffon estará com 39 anos quando acabar esse novo contrato assinado nesta quinta-feira. Com isso, ele terá passado um total de 16 temporadas no clube de Turim - antes, defendeu apenas o Parma no começo da sua carreira profissional.

"Se as duas partes desejam continuar, é a opção natural estender meu contrato por mais dois anos. O fato de poder ser meu último contrato tem que ser levado em consideração, mas não me assusta. Penso no presente. E tenho energia e coragem para fazer minha carreira ainda mais longa", avisou Buffon.

Chiellini não tem tanto tempo de casa como Buffon, mas também é um veterano no clube. Atualmente com 30 anos, ele está lá desde 2005, depois de passagens por Livorno e Fiorentina. "Me traz orgulho pensar que, quando falarem de mim, vão pensar em Juventus", disse o zagueiro da seleção italiana.