Juventus visita Atalanta e tem vaga para Liga dos Campeões ameaçada

Absoluta na Itália na última década, a Juventus corre o sério risco de uma inesperada derrocada para este ano. Com nove scudettos enfileirados desde 2012, o time do astro Cristiano Ronaldo vive uma realidade completamente diferente na temporada atual. Com doze pontos de desvantagem em relação à líder Inter de Milão (74 a 62) já vê sob ameaça a sua participação na próxima Liga dos Campeões. E a depender o desempenho do jogo deste domingo, a situação pode piorar.

Em confronto válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano, a equipe visita a Atalanta, que aparece colada na quarta posição, às 10h. Quinto colocado com 59 pontos, o Napoli recebe a Inter de Milão e, em caso de vitória, embola ainda mais a briga na classificação geral.

Em meio ao clima de incerteza no clube, o treinador juventino tratou de afastar qualquer especulação sobre a saída de um de seus principais jogadores: o zagueiro Chiellini. O próprio atleta, em entrevista ao jornal italiano Corriere dello Sport descartou essa possibilidade. "Não existe a menor chance de sai da Juventus. Não me vejo vestindo outra camisa na Europa", afirmou o jogador de 36 anos.

Para o jogo contra a Atalanta, o técnico Andrea Pirlo tem como principal dúvida a montagem do setor ofensivo. Morata e Dybala brigam por uma vaga na frente para atuar ao lado de Cristiano Ronaldo. Cuadrado tem o retorno quase garantido para esta partida.

Cristiano Ronaldo segue como referência de vitória para o duelo. Artilheiro isolado da competição com 25 gols, ele deve atuar como articulador das jogadas na frente. Diante desse momento de instabilidade para um time que foi soberano na última década na Itália, a equipe precisa engatar uma sequência de vitórias. Nos três últimos jogos, a Juve só venceu uma partida e contou com um empate diante do Torino e uma surpreendente derrota para o modesto Benevento dentro de Turim.

Já a Atalanta vem num momento crescente. Venceu seus últimos três compromissos e quer fazer valer o mando de campo . A vitória torna-se ainda mais valiosa em caso de derrota do Milan na rodada. Nesse caso, a equipe de Bergamo chegaria nos 64 pontos e saltaria para a vice-liderança do torneio.