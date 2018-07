Juventus renova com Rubinho por mais uma temporada

SÃO PAULO - A Juventus renovou o contrato do goleiro Rubinho por mais uma temporada. O jogador, crescido nas bases do Corinthians e irmão de Zé Elias, ex-jogador, assinou seu novo contrato nesta sexta-feira. Rubinho tem 30 anos. A Juve é a atual bicampeã italiana. O novo vínculo do brasileiro vai até o fim de junho de 2014.

"As coisas já estavam bem encaminhadas, mas só quando me reapresentei ao clube, no começo desta semana, é que os últimos detalhes foram acertados. Estou muito feliz por continuar no clube mais popular da Itália e um dos mais importantes do mundo", disse Rubinho, que trabalha ao lado dos experientes Gianluigi Buffon e Marco Storari, de quem é reserva.

PRÉ-TEMPORADA

Os jogadores da Juventus já trabalham visando a temporada de 2013/14. O elenco treina na cidade italiana de Chatillon, onde acontece a primeira etapa da pré-temporada. O grupo permanece na Itália por duas semanas e depois embarca para os Estados Unidos, para alguns amistosos e sequência do trabalho. O primeiro compromisso do clube de Turim na temporada será a Supercopa da Itália, diante da Lazio, em confronto único marcado para o dia 18 de agosto, no Estádio Olímpico de Roma.