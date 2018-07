Juventus se classifica, mas Atlético de Madrid avança em 1º no grupo

O empate em Turim garantia o Atlético de Madrid no primeiro lugar e assegurava a classificação à Juventus. Nenhum dos dois times quis correr muitos riscos e, em uma partida de apenas 12 chutes a gol, o placar de 0 a 0 acabou sendo comemorado por ambos. Os espanhóis avançaram em primeiro no Grupo A da Liga dos Campeões, sendo cabeças de chave no sorteio da próxima segunda-feira. Os italianos avançaram em segundo.

Na Grécia, Olympiakos fez o dever de casa e ganhou do Malmö por 4 a 2, resultado que garantiu o gregos no terceiro lugar, com nove pontos, classificados para a Liga Europa. O time sueco dá adeus às competições europeias nesta temporada, com apenas três pontos obtidos em seis rodadas.

Mesmo correndo o risco de ser eliminada em caso de derrota (porque o Olympiakos foi melhor no confronto direto), a Juventus pressionou o Atlético de Madrid nos minutos finais em busca da vitória e do primeiro lugar do grupo, mas não chegou a dar muito trabalho para o goleiro Moya. Buffon acabou trabalhando mais que o espanhol.

O empate, porém, bastou para a Juventus, que deixou o gramado da Arena Juventus comemorando a classificação. Ficou com 10 pontos, contra 13 do Atlético de Madrid, que jogou desfalcado do brasileiro Miranda. A partida teve uma curiosidade: nenhum dos dois times fez substituições.