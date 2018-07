Juventus se junta ao Milan na liderança após empate com Udinese

A Juventus teve as melhores chances num jogo equilibrado, com Claudio Marchisio chutando errado a 10 minutos do intervalo e Fabio Quagliarella quase marcando em duas oportunidades no fim. A Juve vai para a pausa de inverno do torneio invicta.

O goleiro Gianluigi Buffon salvou a melhor oportunidade da equipe da casa ao defender a finalização do chileno Mauricio Isla. Com o empate, a Udinese perde os 100 por cento de aproveitamento no Estádio Friuli.

Apesar de ter vencido o Milan em casa no começo da temporada, a Juventus está em segundo lugar devido ao saldo de gols, atrás do atual campeão Milan, ambos com 34 pontos em 16 partidas. A Udinese vem em terceiro, com 32.

"Há empates e empates e nós jogamos contra cinco dos seis primeiros colocados fora de casa", disse o técnico da Juventus, Antonio Conte, ao canal Sky Sport da Itália.

"Estamos invictos e estou feliz. Se alguém me dissesse em julho que terminaríamos o ano sem derrota, pensaria que estava louco."

(Reportagem de Richard Allen)