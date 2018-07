Juventus se reforça com atacante checo da Sampdoria

Soberana na Itália, com a conquista de seis títulos nacionais consecutivos, a Juventus segue apostando em destaques da sua liga para se reforçar. Nesta quinta-feira, o clube de Turim anunciou que acertou a contratação do atacante checo Patrik Schick, que estava na Sampdoria.

A Juventus explicou que Schick desembarcou nesta quinta em Turim para realizar os exames médicos necessários para assinatura do seu contrato, apenas um dia depois de ajudar a seleção da República Checa a superar a Itália por 3 a 1 pelo Campeonato Europeu Sub-21, que está sendo realizado na Polônia.

Os detalhes financeiros da transação não foram revelados, mas as informações da imprensa italiana são de que a Juventus vai desembolsar 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 110 milhões) para tirar Schick da Sampdoria.

A última temporada foi a primeira e única do checo no time de Gênova, sendo que ele marcou 11 gols no Campeonato Italiano. Antes disso, Schick passou pelo Sparta Praga e pelo Bohemians 1905 no seu país, onde foi apelidado de "Ibrahimovic Checo".

Schick também tem passagens pela seleção principal da República Checa e agora chega ao finalista da última edição da Liga dos Campeões da Europa como mais uma opção para o técnico Massimiliano Allegri no ataque, devendo ser o reserva imediato do argentino Gonzalo Higuáin.