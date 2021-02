Juventus segura empate com a Internazionale e vai à final da Copa da Itália

A Juventus está classificada à decisão da Copa da Itália. Nesta terça-feira, teve atuação segura em Turim e empatou por 0 a 0 com a Inter de Milão. Foi suficiente para avançar no torneio pois havia triunfado no duelo de ida da série, no San Siro, por 2 a 1, na semana passada.

Na decisão da Copa da Itália, em 19 de maio, vai enfrentar o vencedor da série entre Atalanta e Napoli. Os times empataram no primeiro confronto por 0 a 0 em Nápoles e agora vão se enfrentar nesta quarta-feira em Bérgamo.

A Juventus foi a campo com dois brasileiros como titulares do seu sistema defensivo - os laterais Danilo e Alex Sandro - e, claro, Cristiano Ronaldo, autor de dois gols no duelo de ida, no comando do ataque, diante da Inter, que apostou na dupla composta por Lukaku e Lautaro Martinez.

Após um início de jogo truncado e até por precisar da vitória para não cair na Copa da Itália, a Inter pressionou a Juventus. Teve boas chances, como em uma finalização torta de Lautaro e em um disparo de Brozovic defendido por Buffon. E ainda viu Cristiano Ronaldo aparecer no fim do primeiro tempo, só não marcando aos 42 minutos por causa da defesa com os pés de Handanovic.

O cenário no segundo tempo foi bem parecido. A Inter tinha mais posse de bola e iniciativa, mas pecava demais nas finalizações, dando pouco trabalho a Buffon. A Juventus, por sua vez, seguiu tendo Cristiano Ronaldo como seu jogador mais perigoso. Mas parou duas vezes no goleiro adversário. No fim, a pressão do time de Milão foi intensa, só que insuficiente para altera o destino da semifinal da Copa da Itália.

Os times voltarão a campo no fim de semana pelo Campeonato Italiano. No sábado, a Juventus vai visitar o Napoli. Já a Inter receberá a Lazio no dia seguinte.