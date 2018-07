Juventus só empata com Cesena, mas mantém vantagem no Italiano

Em dia pouco inspirado de seus principais jogadores, a Juventus teve um incomum tropeço pela 23.ª rodada do Campeonato Italiano. Fora de casa, a líder da tabela não passou de um empate por 2 a 2 diante do penúltimo colocado, o Cesena. Vidal ainda teve a chance de garantir o triunfo, mas perdeu um pênalti no segundo tempo.

O resultado levou a Juventus a 54 pontos, mas a equipe foi beneficiada pelo resultado da Roma, que também só empatou e segue sete pontos atrás. Na próxima rodada, sexta-feira, o time de Turim duela com a Atalanta em casa. Já o Cesena chegou a 16 pontos, ainda em penúltimo, a sete justamente da Atalanta, primeira equipe fora da degola. No sábado que vem, enfrenta o Milan fora de casa.

Apesar do favoritismo, a Juventus foi surpreendida e levou o primeiro gol logo aos 17 minutos, com Djuric. Em rápido contra-ataque, ele recebeu de frente para Buffon e finalizou bem. O empate saiu dez minutos depois, quando Morata aproveitou cruzamento da esquerda e desviou para a rede.

O gol deu embalo à Juventus, que seguiu em cima e chegou ao segundo gol somente seis minutos depois. A zaga do Cesena falhou, Marchisio aproveitou, se antecipou ao marcador e solou a bola no canto direito do goleiro.

No segundo tempo, o Cesena foi para cima e empatou aos 25. Brienza recebeu na entrada da área e bateu bonito, de primeira, sem chance para Buffon. Aos 37, o árbitro viu pênalti para a Juventus, mas Vidal bateu muito mal, à direita do gol, e jogou para fora a chance de vitória.

Em outro jogo deste domingo pelo Italiano, o Chievo se aproveitou de um bom início para derrotar a Sampdoria por 2 a 1, em casa. Izco e Meggiorino marcaram no primeiro tempo, Muriel descontou já no fim. O resultado levou o Chievo a 24 pontos, em 15.º. Já a Sampdoria parou nos 35, em sétimo.