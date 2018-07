Juventus só empata com o Água Santa na segunda rodada da Copa Paulista

O objetivo dos quatro times que entraram em campo neste domingo pela Copa Paulista era buscar a primeira vitória na competição. Não deu. Juventus e Água Santa jogaram em São Paulo e ficaram no empate por 1 a 1, mesmo resultado de Portuguesa Santista e São Caetano, que se enfrentaram em Santos, ambos pelo Grupo 3.

Na Rua Javari, os gols saíram no segundo tempo. Flávio Carioca abriu o placar para o Água Santa aos 13 minutos, mas Douglas empatou, de pênalti, aos 30. O time visitante ainda teve grande chance de vencer no último minuto, quando Flávio Carioca bateu pênalti e o goleiro Vitor defendeu. Foi o segundo empate dos dois times.

Já no estádio Úlrico Mursa, o duelo foi equilibrado e os gols saíram no primeiro tempo: Pedro Henrique fez de cabeça para a Portuguesa Santista aos 15 e Régis empatou aos 46. Foi o primeiro ponto do time da casa e o segundo do São Caetano.

Taubaté e Portuguesa lideram o Grupo 3 com quatro pontos, seguidos por Água Santa, São Caetano, Juventus e Nacional, todos com dois pontos. Santos e Portuguesa Santista somam um.

No Grupo 1, por sua vez, a Ferroviária lidera com seis pontos, seguida por XV de Piracicaba e Mirassol, com três, e Noroeste, com dois. Já pelo Grupo 2, Taboão da Serra e Desportivo Brasil têm três, seguidos por Audax, Internacional e Atibaia, com dois.

A competição é organizada pela Federação paulista de Futebol (FPF) e tem como principal atrativo a premiação aos finalistas: uma vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro e outra para a Copa do Brasil.

Confira os resultados da 2.ª rodada da Copa Paulista:

Sexta-feira

Atibaia 1 x 1 Inter de Limeira

Sábado

Desportivo Brasil 1 x 0 Rio Branco

Nacional 0 x 0 Portuguesa

Audax 2 x 2 São Paulo

Santos 0 x 1 Taubaté

Ferroviária 3 x 0 Linense

Penapolense 1 x 1 Noroeste

Velo Clube 1 x 2 Mirassol

Domingo

Juventus 1 x 1 Água Santa

Portuguesa Santista 1 x 1 São Caetano