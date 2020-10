Juventus só empata com o Verona em casa e fica a três pontos do líder Milan

Vencedora das últimas nove edições do Campeonato Italiano, a Juventus sofreu neste domingo e conseguiu arrancar no fim o empate por 1 a 1 com o Verona, em casa, na partida válida pela quinta rodada.

O reserva Dejan Kulusevski marcou o gol da igualdade aos 33 minutos do segundo tempo, depois de Andrea Favilli colocar a equipe visitante em vantagem. A Juventus teve um gol de Alvaro Morata, por impedimento, anulado antes do intervalo após checagem do VAR.

Leia Também Com gol de Vardy, Leicester vence Arsenal fora de casa pelo Inglês

Juan Cuadrado e Paulo Dybala acertaram a trave no segundo tempo pela Juventus, que perdeu o zagueiro Leonardo Bonucci, lesionado. O time está invicto, mas com três empates, soma apenas nove pontos, em quinto lugar, a três do líder Milan.

Também neste domingo, em um confronto entre os irmãos Insigne - Lorenzo e Roberto -, cada um deixou a sua marca, mas o Napoli, de Gennaro Gattuso, se deu melhor ao derrotar o Benevento, de Filippo Inzaghi, por 2 a 1.

Mais novo dos irmãos, Roberto Insigne colocou o Benevento na frente. Lorenzo teve um gol anulado pelo VAR, ma o segundo que marcou valeu para igualar o placar em 1 a 1. E Andrea Petagna marcou o gol da virada.

O Napoli ficou a um ponto do Milan, na segunda colocação, com 11 pontos, se recuperando da derrota para o AZ Alkmaar, quinta-feira, pela Liga Europa. Só que o líder vai receber a Roma nesta segunda-feira. Já o Benevento é o 13.º colocado, com seis pontos.

Rivais nos bancos de reservas, Gattuso e Inzaghi conquistaram dois títulos da Liga dos Campeões pelo Milan e venceram a Copa do Mundo de 2006 pela seleção italiana.

Também neste domingo, Gaetano Castrovilli marcou duas vezes na vitória da Fiorentina (10.ª, com 7 pontos) sobre a Udinese (18.ª, com 3) por 3 a 2. Stefano Okaka fez dois pela equipe visitante. O Cagliari (11.º) venceu o promovido e lanterna Crotone por 4 a 2, com um dos gols sendo do brasileiro João Pedro. E Parma (16.º) e Spezia (14.º) empataram por 2 a 2.