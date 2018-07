Juventus só empata e pode ver rivais se aproximarem

O problema para a Juventus é que os seus rivais na luta pela primeira colocação pode se aproximar nesta rodada. A Internazionale, vice-líder com 27 pontos, joga neste domingo contra o Cagliari, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. E o Napoli, terceiro com 26, entra em campo ainda neste sábado contra o Milan, no estádio San Paolo, em Nápoles.

O destaque da partida na Arena Juventus, em Turim, foi o goleiro Federico Marchetti, da Lazio. Na primeira etapa, conseguiu fazer grandes defesas em chutes de Giovinco e Quagliarella. No segundo tempo, Marchetti fez a defesa mais importante e impressionante ao ter o reflexo de voltar rapidamente para espalmar a bola no lance em que o chute do chileno Vidal foi desviado no meio do caminho por Quagliarella.

Do outro lado do campo, o goleiro Buffon foi um mero espectador do jogo. A Lazio se fechou toda na defesa e tentava sair em rápidos contra-ataques com o meia brasileiro Hernanes. No entanto, a bola mal conseguiu chegar para o centroavante alemão Miroslav Klose.