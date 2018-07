Juventus só empata e torce contra o Milan no Italiano

Com o tropeço em casa, a Juventus chegou aos 38 pontos, com apenas um de vantagem para o Milan, que entra em campo ainda neste domingo para enfrentar a rival Inter de Milão e pode se isolar na liderança do Campeonato Italiano em caso de vitória. Já o Cagliari está em décimo lugar, com 22 pontos.

A Juventus abriu o placar da partida deste domingo ao seis minutos do primeiro tempo, com Vucinic. O Cagliari, porém, conquistou a igualdade aos dois minutos da etapa final, com Andrea Cossu.

Também na luta pelo título do Campeonato Italiano, a Udinese tropeçou. Fora de casa, a equipe perdeu para o Genoa por 3 a 2. Granqvist, Jankovic e Palacio marcaram para o time mandante. Já Ferronetti e Di Natale fizeram os gols do time de Údine. Com essa derrota a Udinese permanece na terceira colocação, com 35 pontos. Já o Genoa é o oitavo, com 24 pontos.

Em casa, a Fiorentina perdeu em casa para o vice-lanterna Lecce por 1 a 0. Pelo mesmo placar, o Chievo superou, em Verona, o Palermo. Ainda na zona de rebaixamento, o Cesena bateu o Novara por 3 a 1. Já o Parma encerrou uma sequência negativa de sete tropeços ao derrotar o Siena também por 3 a 1.