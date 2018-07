Juventus sobe para 2º no Italiano com virada e dois gols de Mandzukic A Juventus colocou pressão nos líderes do Campeonato Italiano neste domingo ao derrotar, de virada, o modesto Carpi por 3 a 2, fora de casa. O atacante croata Mario Mandzukic foi o destaque do jogo ao marcar dois gols, sendo um deles um belo voleio dentro da área. Paul Pogba anotou o terceiro do time de Turim.