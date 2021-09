Juventus sofre diante do Spezia, mas ganha 1ª no Italiano e sai da zona de rebaixamento

Eneacampeã italiana, a Juventus perdeu a hegemonia no país no ano passado para a Internazionale. E começou a atual temporada acumulando tropeços. A série de insucessos chegou ao fim nesta quarta-feira. Depois de enorme sufoco e duas viradas, somou a primeira vitória no Campeonato Italiano. Os 3 a 2 na visita ao Spezia ainda tiraram a equipe da zona de rebaixamento.

Chiesa foi o destaque da Juventus em dia que o jejum de vitórias parecia ganhar mais um capítulo. Há 60 anos que o time não ficava quatro jogos seguidos sem ganhar no Italiano. Keane até abriu o placar para a equipe de Turim, mas a alegria não durou cinco minutos, com Gyasi garantindo o empate, ambos no primeiro tempo.

Leia Também Confira a classificação do Campeonato Italiano

Se empatar estava sendo ruim, ver o rival buscar a virada era tudo o que a Juventus não queria. Com somente quatro minutos na etapa final, Antiste colocou o Spezia em vantagem no marcador. E a diferença poderia ser maior, se os donos da casa caprichassem nas finalizações.

Não aproveitaram as chances para abrir ao menos dois gols de vantagem no placar e foram castigados após enorme batalha de Chiesa. O atacante italiano lutou pela bola quase na bandeirinha de escanteio, partiu para cima da defesa, tabelou com Morata e empatou o duelo.

A raça de Chiesa serviu de inspiração para os companheiros buscarem a segunda virada no confronto no estádio La Fiorita. O atacante conseguiu um escanteio. Após a cobrança, De Ligt surgiu na área para recolocar a Juventus em vantagem. Mandou um chutaço para fazer o 3 a 2.

Sem vergonha em se retrair, a equipe de Massimiliano Allegri adotou postura defensiva nos últimos minutos e, mesmo sob pressão, conseguiu segurar o resultado importante. Após duas derrotas e dois empates, o primeiro triunfo foi festejado como título. Com 5 pontos, a equipe subiu para o 12° lugar provisoriamente.

Em outro jogo do Italiano desta quarta-feira, a lanterna Salernitana somou seu primeiro ponto com empate por 2 a 2 diante do Verona.