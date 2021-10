Juventus sofre inédita derrota em casa para Sassuolo e decepciona de novo no Campeonato Italiano

A Juventus segue sem rumo no Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, atuando em sua arena, imaginava seguir reação na busca dos melhores colocados e acabou sofrendo uma dura derrota, por 2 a 1, para o Sassuolo, aos 50 minutos do segundo tempo. Primeiro triunfo da história no rival em Turim.

Depois de dominar o futebol italiano por nove edições inteiras, sem encontrar oponentes à altura, a equipe viu seu reinado chegar ao fim com o título da Internazionale e faz temporada ainda mais frustrante agora.

Com somente 15 pontos em 10 rodadas, já está 13 distantes do líder Milan e vendo que vai sofrer até para brigar por vaga nas competições europeias. Milan, Napoli, Internazionale, Atalanta e Roma parecem muito mais fortes e organizados em relação ao time de Massimiliano Allegri.

A derrota desta vez veio em uma pintura do Sassuolo no apagar das luzes. Passe perfeito de Berardi entre os marcadores e gol com cavadinha de Maxime Lopez. O jogador não apenas definiu o resultado como ainda fez questão de comemorar no melhor estilo Cristiano Ronaldo, com salto e cravada no chão. O astro português certamente deixou saudades na torcida da Juventus ao se transferir para o Manchester United no começo da temporada.

Sem estrelas, a equipe de Turim vem recorrendo aos gols de Dybala. Diante do Sassuolo, o jogador salvava a equipe da derrota, depois de Frattesi abrir o placar no começo, ao empatar o embate já em sua reta final. Mas não era dia da Juventus e o golpe fatal veio aos 50 minutos.

Dois outros jogos abriram a 10ª rodada neste início de tarde. A Atalanta fez 3 a 1 em visita à Sampdoria e subiu para o quarto lugar, ultrapassando Roma e a Juventus. A Udinese empatou em casa com o Verona, por 1 a 1.