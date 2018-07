Juventus sofre, mas bate Palermo e garante ponta do Italiano por mais uma rodada

A Juventus alcançou a quinta vitória no Campeonato Italiano neste sábado, ao derrotar o Palermo fora de casa. Longe de seus melhores dias, o time de Turim sofreu bastante, mas contou com um gol contra do adversário para fazer 1 a 0 e garantir a liderança da tabela.

Com o resultado, a Juventus chegou a 15 pontos e abriu quatro do Napoli, segundo colocado que ainda atua neste sábado. Por isso, não pode mais ser ultrapassada nesta rodada. O Palermo, por sua vez, faz início de campanha preocupante, tem apenas cinco pontos e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

O duelo deste sábado foi bastante morno. No primeiro tempo, a Juventus criou somente duas possibilidades, mas em ambas Posavec salvou o Palermo. Aos 23, ele bloqueou a finalização de Higuaín, que apareceu sozinho na área. Nove minutos depois, o goleiro fez ótima defesa em finalização de Lemina.

Pouco inspirada, a Juventus precisou da ajuda do adversário para chegar ao gol da vitória. Logo aos três minutos do segundo tempo, Daniel Alves ficou com uma sobra de bola pelo lado direito. Ele cruzou para a área e Goldaniga, ao tentar cortar, se atrapalhou e tocou contra o próprio gol.

Nem a desvantagem fez o Palermo deixar a defesa, e com isso o jogo ficou ainda pior. A Juventus, satisfeita com a vitória, ainda assustou em mais duas oportunidades antes do apito final, ambas com Mandzukic, que parou no inspirado Posavec. Mas o placar acabou mesmo em 1 a 0.

Agora, o time de Turim volta suas atenções para a Liga dos Campeões. Na terça-feira, vai à Croácia encarar o Dínamo Zagreb pelo torneio continental. O Palermo, por sua vez, só volta a campo no domingo que vem, dia 2 de outubro, quando enfrenta a Sampdoria fora de casa, pelo Italiano.