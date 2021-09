Juventus sofre virada do Napoli nos últimos minutos e segue sem vencer pelo Italiano

Um gol marcado pelo senegalês Koulibaly aos 40 minutos do segundo tempo garantiu ao Napoli uma virada por 2 a 1 no clássico contra a Juventus, disputado neste sábado, no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles. Após sair atrás no placar logo nos primeiros minutos, a equipe napolitana sufocou os rivais e saiu de campo com a terceira vitória em três rodadas disputadas pelo Campeonato Italiano.

Com nove pontos, o Napoli vai dormir na liderança, mas pode cair na tabela dependendo dos resultados das partidas de domingo. Já a Juventus segue sem vitória na temporada, em 14º lugar, com um ponto somado em um empate e duas derrotas. Após empatar por 2 a 2 com a Udinese, na partida que marcou a despedida de Cristiano Ronaldo, o time de Turim perdeu para o Empoli e, agora, para o rival Napoli.

Leia Também Com Neymar e Messi poupados, Mbappé comanda goleada do PSG sobre o Clermont Foot

A Juventus criou esperanças de que conseguiria celebrar a primeira vitória pois foi bastante eficiente no começo do jogo. O cronômetro marcava dez minutos de bola rolando quando Manolas perdeu a bola para Morata no campo de defesa e viu espanhol seguir livre em direção à área para vencer o goleiro Ospina com uma finalização colocada. Em desvantagem, os donos da casa se lançaram ao ataque, mas não conseguiram empatar antes do intervalo.

A postura ofensiva foi mantida pelo Napoli no segundo tempo, desta vez com mais intensidade e qualidade nas jogadas, diante de uma Juventus acuada. Então, aos 12 minutos, Matteo Politano aproveitou rebote cedido pelo goleiro Szczesny após finalização de Insigne para deixar tudo igual no Diego Armando Maradona.

Após o gol, a equipe napolitana ficou ainda mais à vontade e estabeleceu uma pressão que mal deixava os adversários ficarem com a bola. Os resultados da superioridade só foram colhidos quando a partida estava perto de acabar. Aos 40 minutos do segundo tempo, Koulibaly ficou com a bola após cobrança de escanteio e teve apenas o trabalho de escorar para dentro do gol.

Agora, o Napoli se prepara para enfrentar o Leicester City, na Inglaterra, em jogo válido pela rodada de estreia da Liga Europa, na quinta-feira. Já a Juventus começa a disputa da Liga dos Campeões, em duelo contra o Malmö, na Suécia, marcado para terça-feira, antes de enfrentar o Milan pelo Italiano.