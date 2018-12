Juventus supera Inter de Milão e dispara na liderança do Italiano

O Campeonato Italiano abriu nesta sexta-feira a 14ª das suas 38 rodadas, mas a Juventus já sobra na disputa por mais um título. Atuando em casa, o time de Turim superou a Inter de Milão por 1 a 0, com um gol do croata Mario Mandzukic na etapa final, e disparou na liderança da competição.

O triunfo levou a Juventus, ainda invicta, aos 43 pontos em 45 possíveis no Italiano, com uma vantagem de 11 para o segundo colocado Napoli, que jogará em casa contra o Frosinone, no sábado. E o resultado foi desastroso para a Inter, que continua na terceira posição e com 29 pontos, mas agora a 14 da equipe de Turim, praticamente encerrando qualquer aspiração ao título nacional.

O início do jogo foi de domínio da Juventus, que nos dez primeiros minutos teve oportunidades de marcar, sendo que ambos os lances tiveram a participação direta de Dybala. Mas a Inter, que teve o brasileiro Miranda como titular, conseguiu equilibrar o duelo, forçou o time da casa a recuar mesmo atuando em casa e deu trabalho a Szczesny. E poderia ter aberto o placar na primeira etapa, não fosse uma certa dose de azar.

A principal chance de gol do primeiro tempo surgiu aos 28 minutos. No lance, Icardi, no meio da grande área, fez bem o trabalho de pivô e acionou Gagliardini, que cortou o seu marcador e bateu no canto, tirando do goleiro adversário. Mas a bola bateu na trave e voltou nas mãos de Szczesny.

A Juventus, porém, conseguiu impor a sua superioridade no segundo tempo, controlando a partida. E quase marcou logo nos primeiros minutos, após um vacilo de Miranda na saída de bola, não fosse a falha de Dybala na finalização. O gol não saiu nesse lance, mas veio aos 21 minutos. Cancelo avançou até a linha de fundo e cruzou na segunda trave, onde estava Mandzukic, que cabeceou para as redes. Logo depois, aos 27, Douglas Costa entrou em campo.

Em desvantagem, a Inter até lutou nos minutos finais, em busca da igualdade. Mas a não ser por alguns cruzamentos, pouco deu trabalho ao sistema defensivo da Juventus, que assegurou mais uma vitória e segue soberana na busca pelo oitavo título nacional consecutivo.

Embalada, a Juventus voltará a jogar na quarta-feira, quando vai visitar o Young Boys pela última rodada do Grupo H da Liga dos Campeões da Europa - já classificado às oitavas de final, o time busca a liderança da chave. Já a Inter, ainda em busca da vaga na próxima fase do torneio continental, receberá o PSV Eindhoven, um dia antes, na terça-feira.