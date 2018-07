Juventus supera Milan e vai à final da Copa da Itália A Juventus está na final da Copa da Itália. Nesta terça-feira, a equipe de Turim recebeu o Milan, perdeu por 2 a 1 no tempo regulamentar, invertendo o resultado do jogo de ida, em Milão, e precisou da prorrogação para garantir a sua classificação. O gol decisivo saiu dos pés de Vucinic, aos seis minutos do tempo extra.