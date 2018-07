Juventus supera o Empoli e mantém boa vantagem no Italiano

A Juventus não precisou de muito esforço para bater o Empoli pelo Campeonato Italiano neste sábado por 2 a 0, na Arena Juventus, em Turim, com gols de Tevez e Pereira. A equipe de Turim atingiu 70 pontos e está cada vez mais próxima de conquistar o tetracampeonato italiano. A diferença para o segundo colocado, a Roma, chegou a 14 pontos, faltando nove rodadas para o fim da competição.

O duelo contra o Empoli, equipe que nunca venceu a Juventus em partida oficial em Turim, começou truncado, com muita marcação no meio de campo e bolas alçadas para as áreas dos dois goleiros. A partida seguiu um ritmo morno e sem emoção, até os 43 minutos de jogo. Em jogada na área, Carlos Tevez, sempre ele, pressionou o zagueiro Rupani, que recuou a bola para o goleiro Sepe agarrar com as mãos. O árbitro entendeu que foi um recuo intencional e marcou falta de tiro indireto na área. Em jogada ensaiada, Tevez recebeu e fuzilou no alto do gol para abrir o marcador.

Com a vantagem, a equipe da casa voltou para a etapa final com o mesmo ritmo, sem forçar muito a defesa do Empoli e procurando anular as investidas do rival. O adversário, por sua vez, tentava surpreender Buffon e quase conseguiu em chute perigoso de Croce, que foi defendido brilhantemente pelo goleiro da seleção italiana.

O duelo caminhava para o final com a vitória magra quando, em jogada rápida, o ataque da Juventus conseguiu penetrar na defesa adversária e Tevez, mais uma vez ele, chutou firme para o gol. O goleiro Sepe espalmou para o lado e Pereira completou para dar números finais ao placar. Com os 2 a 0, a Juventus completou a sua sétima vitória seguida, deixando cada vez mais perto o seu quarto título consecutivo no Campeonato Italiano.

FIORENTINA BATE A SAMPDORIA

Em outro jogo pela 29ª rodada neste sábado, a Fiorentina recebeu a Sampdoria e venceu os genoveses por 2 a 0. Diamanti e Salah fizeram para os anfitriões no segundo tempo e deixaram a sua equipe em quarto lugar, com 49 pontos, um ponto a mais do que a própria Samdoria, que está em quinto no Italiano.