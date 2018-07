Juventus supera o Palermo e abre folga na liderança do Italiano

A Juventus voltou a abrir folga na liderança do Campeonato Italiano. Neste domingo, com um gol de Vidal e outro de Llorente, a equipe de Turim venceu o Palermo em casa, por 2 a 0, e novamente tem três pontos de vantagem sobre o Roma na disputa por mais um título.

Vinda de um empate com o Sassuolo pelo Italiano e uma derrota para o Olympiakos pela Liga dos Campeões, a Juventus se recuperou no torneio nacional e subiu a 22 pontos. A Roma, que empatou sem gols com a Sampdoria no sábado, também pela oitava rodada, agora tem 19.

O placar na Arena Juventus foi aberto aos 32 minutos graças a grande jogada de Tevez, que foi levando pelo meio, atraiu a marcação e abriu na esquerda. Vidal recebeu e bateu cruzado para fazer a 1 a 0.

Na segunda etapa, a Juventus ampliou quando o Palermo começava a ameaçar. Aos 18, Pirlo bateu escanteio e Llorente fez de cabeça. Com a derrota, a equipe da Sicília ocupa o 19.º lugar, na zona de rebaixamento.

OUTROS JOGOS

Em Údine, Di Natale deixou o dele aos 6 minutos e ajudou na vitória da Udinese por 2 a 0 sobre a Atalanta. Aos 37 anos, o veterano tem cinco gols no torneio e, neste domingo, colocou no ângulo para fazer um golaço. Com 16 pontos, a Udinese se iguala à Sampdoria em terceiro.

Já em Verona, o Chievo levou a virada e perdeu do Genoa por 2 a 1. Depois de abrir o placar com Zukanovic, o time da casa sofreu o empate com Matri e viu Pinilla perder pênalti aos 29 do segundo tempo, em lance que causou a expulsão de Radovanovic. O chileno, porém, se redimiu e fez o gol da vitória.