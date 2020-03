Juventus tem interesse na contratação de Marcelo, do Real Madrid, diz jornal

Marcelo, do Real Madrid, não se encontra em seu melhor momento, mas, mesmo assim, entrou, novamente no radar da Juventus, de Cristiano Ronaldo. De acordo com o periódico espanhol Marca, a equipe italiana quer reforçar a lateral-esquerda de sua equipe, que conta apenas com o brasileiro Alex Sandro, como lateral de origem.

O restante dos defensores da equipe de Maurizio Sarri são, originalmente, zagueiros, o que, do ponto de vista do treinador, é um problema. Segundo a publicação, ele deseja um jogador que substitua Alex Sandro e apoie o ataque em determinados momentos, característica registrada de Marcelo.

Antes da paralisação das competições ao redor do mundo, devido ao novo coronavírus (covid-19), era previsto que empresários da equipe italiana se encontrassem com representantes de Marcelo, para que o ambiente da negociação fosse estudado.

Caso o lateral merengue esteja interessado em jogar ao lado de seu ex-companheiro de equipe e amigo Cristiano Ronaldo, ambas as partes não teriam muitos obstáculos à frente para executar a transferência. Marcelo joga no Real Madrid, desde 2007. Ao todo, o brasileiro acumula mais de 500 partidas com a camisa do clube espanhol e é considerado o melhor lateral da última década.