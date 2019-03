Juventus tenta reverter vantagem do Atlético de Madrid na Liga dos Campeões

A Liga dos Campeões da Europa terá mais duas equipes classificadas para as quartas de final da competição nesta terça-feira. No duelo mais esperado, a Juventus do astro português Cristiano Ronaldo terá a árdua missão de tentar reverter a vantagem do Atlético de Madrid, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0 (acompanhe o minuta a minuto aqui). Já o Manchester City recebe o Schalke 04 em casa e pode até perder por 1 a 0 ou 2 a 1 que mesmo assim avançará, já que ganhou a partida de ida, fora de casa, por 3 a 2 (acompanhe o minuta a minuto aqui).

Diego Simeone, o técnico do Atlético de Madrid, afirmou na segunda que não considera sua equipe favorita. "Não há favoritismo, porque ainda temos mais dois tempos para jogar. Trata-se de uma eliminatória muito importante. E não podemos falar apenas de Cristiano. Eles têm campeões em todas as posições. Federico Bernardeschi, [Paulo] Dybala. São jogadores que precisaremos ter muito cuidado", disse o argentino.

Simeone não poderá contar com Filipe Luis, Lucas Hernández, Thomas Partey e Diego Costa. Os dois primeiros machucados e os outros dois, suspensos. "Eu sinto falta de todos aqueles que não estarão em campo, mas eu concentro minha mente para cuidar daqueles que estarão em ação para que eles se sintam importantes."

Em compensação, o treinador deve contar com a participação do zagueiro Godín, recuperado de lesão muscular sofrida no treino da última sexta. "Ele está bem, vai treinar com o grupo e imagino que estará em campo", afirmou Simeone sobre o autor de um dos gols no primeiro jogo.

Do lado da Juventus, o técnico Massimiliano Allegri não poderá contar com o brasileiro Douglas Costa. O atacante voltou a sentir uma lesão na panturrilha e não se recuperou a tempo. Além de Douglas Costa, outro brasileiro que não poderá enfrentar o Atlético de Madrid é Alex Sandro. A lista de lesionados conta ainda com o zagueiro Barzagli, o lateral De Sciglio e o meia Juan Cuadrado.

As baixas não tiram a confiança do treinador, que aposta tudo no atacante Cristiano Ronaldo. "Cristiano é um jogador que faz muitos gols e contar com ele em um jogo como este é uma grande vantagem. É uma partida importante e nestes momentos ele sempre brilha."

Allegri disse também confiar na possibilidade de "virar o resultado", mas diz que a equipe tem que "entender em que direção corre o jogo". "A Juventus tem que está à altura da partida", finalizou.

Na outra partida, o Manchester City recebe o Schalke 04, da Alemanha, na Inglaterra. O time inglês venceu a ida por 3 a 2. Nesta segunda, o técnico do City, o espanhol Josep Guardiola, afirmou que sua equipe é muito "jovem"Liga dos Campeões.

"Nós somos adolescentes nessa competição. Isso que eu sinto. Temos que sonhar, apontar o mais alto possível e, ao mesmo tempo, aceitar que tem outros times pensando o mesmo que nós. Se chegarmos a estágios mais avançados nesta temporada, será maravilhoso."

FUTURO NO CITY

Questionado sobre sua continuidade no cargo de técnico do City, Guardiola já disse que pretende continuar no clube inglês, mas que ainda não renovou seu contrato até o final da temporada 2022/2023. O espanhol é especulado para comandar a Juventus, da Itália, na próxima temporada. "Quem escreveu isso tem mais informação do que eu", afirmou.