Juventus vacila, cede empate e deixa Lazio se aproximar

PARMA - A Juventus voltou a vacilar no Campeonato Italiano e viu a Lazio se aproximar, na rodada deste domingo. Jogando fora de casa, o time de Turim cedeu o empate ao Parma, por 1 a 1, e reduziu sua vantagem na liderança da tabela, de cinco para apenas três pontos.

Pirlo abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo e Nicola Sansone buscou a igualdade no placar, aos 32. O empate deixou a Juventus com 45 pontos, mais ameaçada pela Lazio, agora com 42.

O time do brasileiro Hernanes conseguiu se aproximar do líder ao vencer a Atalanta por 2 a 0. Floccari e Davide Brivio, contra, marcaram os gols da vitória da Lazio, ambos no segundo tempo.

O Napoli também aproveitou o tropeço da Juventus para se ficar mais perto do topo. Ao aplicar 3 a 0 no Palermo, o time chegou aos 40 pontos e sustentou o terceiro lugar. Maggio, Inler e Insigne foram os autores dos gols do Napoli, que empurrou a Inter de Milão (38) novamente para o quarto lugar.

O quinto lugar pertence à Fiorentina, que estacionou nos 35 pontos, após ser derrotado pela Udinese por 3 a 1. Ainda neste domingo, a Roma foi derrotada pelo Catania por 1 a 0, enquanto o Torino superou o Siena por 3 a 2. O Cagliari venceu o Genoa por 2 a 1.