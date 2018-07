Juventus vê Gabriel Jesus como contratação obrigatória, diz jornal

A pentacampeã italiana Juventus estaria tratando o atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, como uma "contratação obrigatória" para a próxima temporada. A notícia e a foto do jogador de apenas 19 anos foram publicadas na capa do jornal Gazetta dello Sport desta sexta-feira.

O técnico Massimiliano Allegri busca um substituto para o atacante Álvaro Morata, envolvido em especulações sobre um retorno ao Real Madrid. De acordo com a publicação, a diretoria da Velha Senhora irá formalizar uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 59,54 milhões) pelo brasileiro. Com o valor, o clube sairia na frente de Manchester United e Inter de Milão.

"Gabriel Jesus é um jogador tecnicamente dotado, que gosta de cortar da lateral esquerda para o meio e leva muita vantagem por sua grande visão e ritmo de jogo. Ele é até cotado por alguns que será semelhante a Ronaldo", descreve o jornal na sua versão em inglês.

No final de abril, o Estado publicou que agentes do jogador garantem ter propostas do Atlético de Madrid e do Manchester United pelo jogador. Segundo apuração, a multa rescisória de Gabriel Jesus é de 40 milhões de euros (R$ 158,77 milhões). No entanto, cinco grandes clubes europeus teriam um desconto caso procurem o jogador. Para Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United e Bayern de Munique o valor cai par 24 milhões de euros (R$ 95,26 milhões).

O Palmeiras detém 30% dos direitos econômicos do jogador e já admite perdê-lo após a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em agosto. Os agentes Cristiano Simões e Fábio Caran possuem 32,5% e 22,5%, respectivamente, enquanto os 15% restantes são do próprio Gabriel Jesus.