Juventus bate poloneses em amistoso com gol decisivo de Mandzukic

Esperança de gols da Juventus para a próxima temporada, o atacante Mario Mandzukic, contratado junto ao Atlético de Madrid, brilhou nesta quarta-feira em sua primeira partida pelo clube de Turim ao anotar o gol da vitória por 2 a 1 sobre o polonês Lechia Gdansk, fora de casa, em amistoso.

O gol de Manduzkic saiu apenas aos 45 minutos do segundo tempo, selando o difícil triunfo da Juventus. Antes, o time de Turim sofreu. A equipe até abriu o placar do amistoso, aos quatro minutos do primeiro tempo, com o gol marcado pelo francês Pogba, mas acabou cedendo a igualdade aos 37 minutos da etapa final, quando Adam Buksa fez o gol do time polonês.

No amistoso, a Juventus utilizou vários dos seus reforços para a próxima temporada, incluindo o goleiro brasileiro Neto, que entrou no intervalo para substituir Buffon. Mas quem se destacou mesmo foi de Mandzukic, um dos reforços que chegou para o setor ofensivo do clube em uma tentativa de compensar a saída do atacante argentino Carlitos Tevez, hoje no Boca Juniors.

O amistoso desta quarta-feira foi o segundo da pré-temporada da Juventus, que antes havia sido derrotado pelo Borussia Dortmund por 2 a 0. No próximo sábado, o adversário será o Olympique de Marselha, na França. O primeiro compromisso oficial da equipe na temporada será em 8 de agosto, quando disputará o título da Supercopa da Itália com a Lazio, em duelo marcado para Xangai, na China.

Em outros amistosos disputados nesta quarta-feira, o Napoli goleou o modesto Cittadella por 5 a 1, com dois gols de Lorenzo Insigne. Já o Bayer Leverkusen aplicou 4 a 0 no espanhol Levante.