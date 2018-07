Juventus vence Atalanta e dispara na ponta do Campeonato Italiano

TURIM - A Juventus aproveitou muito bem o tropeço da vice-líder Inter de Milão no sábado para disparar na ponta do Campeonato Italiano. Neste domingo, o time de Turim derrotou a Atalanta com facilidade por 3 a 0, em casa, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Italiano, e abriu vantagem confortável.

O triunfo deste domingo deixou a Juventus com 41 pontos, sete a mais do que a Inter de Milão, que soma 34 e pode ser ultrapassada ainda neste domingo pelo Napoli, que ocupa o terceiro lugar, com 33, e vai enfrentar o Bologna.

Neste domingo, a Juventus definiu a sua vitória com extrema facilidade, tanto que os três gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Vucinic abriu o marcador aos três minutos, Pirlo fez o segundo gol da equipe aos 13 e Marchisio definiu o placar final aos 27 minutos.

O Milan superou em casa o Pescara por 4 a 1 e também começou a definir o seu triunfo no começo do jogo ao abrir o placar no primeiro minuto com Nocerino. Os outros gols da partida saíram no segundo tempo. Abbruscato, contra, fez o segundo gol do time de Milão, aos seis minutos.

O Pescara ainda diminuiu com Terlizzi aos 11 minutos, mas um novo gol contra, feito por Jonathas, aos 34 minutos, freou a reação da equipe. Stephan El Shaarawy definiu a goleada do Milan aos 36 minutos. Este foi o 14º gol marcado pelo artilheiro do Campeonato Italiano.

A Roma ficou mais distante da luta pelas primeiras colocações no Campeonato Italiano ao perder por 1 a 0, fora de casa, para o Chievo Verona. A equipe está na sexta colocação, com 29 pontos, uma posição à frente e com dois pontos a mais do que o Milan.

Com dois gols de Belfodil, o Parma goleou o Cagliari por 4 a 1. O Catania venceu a Sampdoria por 3 a 1, enquanto Genoa e Torino empataram por 1 a 1.