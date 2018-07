Juventus vence Atalanta e fechará turno no topo isolado na Itália

BÉRGAMO - A Juventus fechará o primeiro turno do Campeonato Italiano na liderança isolada da competição. O fato foi assegurado neste sábado com uma vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta, em Bérgamo, que levou o time de Turim aos 41 pontos ganhos.

Com o resultado obtido em um dos jogos que abriram a 19.ª rodada do torneio nacional, a equipe ficou quatro à frente do vice-líder Milan, que neste domingo enfrentará o Novara, também longe de seus domínios.

Lichtsteiner, aos cinco minutos do segundo tempo, fez o primeiro gol da Juventus, após receber um passe de Pirlo. Já aos 36, Giaccherini, que entrara no lugar do lesionado Marchisio no intervalo do confronto, garantiu o 2 a 0 depois de ser lançado no ataque por Luca Marrone.

A derrota em casa deixou a Atalanta estacionada na 15.ª posição da tabela de classificação, com 20 pontos ganhos. Com isso, o time de Bérgamo corre o risco de ser ultrapassado neste domingo por Bologna e Siena, que estão com 19 e 18 pontos, respectivamente.

Também neste domingo, a Udinese enfrentará o Catânia, em casa, e lutará por uma vitória para ter chances de fechar o primeiro turno na vice-liderança. A equipe está dois pontos atrás do Milan e torce por um tropeço do time de Milão diante do Novara.